Miguel Prieto fue hospitalizado a causa de un pacú a la parrilla

Un tranquilo almuerzo familiar terminó convirtiéndose en momentos de tensión ayer para la familia Prieto-Vallejos, teniendo como protagonista al político Miguel Prieto Vallejos. Este comenzó a sentir una fuerte molestia en la garganta luego de engullir un plato de pacú.

Al parecer, Prieto estaba confiado en que la carne utilizada en el platillo estaba completamente deshuesada, por lo que no tomó mayores precauciones. Sin embargo, poco después empezó a sentir un intenso dolor en la garganta.

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Al percatarse de que se trataba de una espina atascada, intentó remediar la situación echando mano de métodos caseros, para tratar de hacer pasar la espina. Tras varios intentos fallidos y al no encontrar alivio, tuvo que ser hospitalizado de urgencia.

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Los médicos recurrieron a una intervención mediante endoscopía para extraer la espina. Personas de su entorno confirmaron que está fuera de peligro y que mañana reanudará sus actividades políticas, ya que es precandidato a concejal de Ciudad del Este, además de apoyar a varios candidatos a la intendencia en distintos puntos del país.