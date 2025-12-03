Wall Street abre en terreno mixto y el Dow Jones sube un 0,16 %

Doce minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 bajaba un 0,05 %, hasta 6.825 unidades, y el tecnológico Nasdaq retrocedía un 0,36 %, hasta 23.328 enteros.

La tanda de resultados minoristas de esta semana comenzó hoy antes de la apertura de la bolsa con los resultados de Macy's (-0,81 %) y Dollar Tree (2,12 %).

Los inversores ahora esperan que se publiquen los datos de la inflación a finales de esta semana.

En otros mercados, los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) para enero subían un 1,07 %, hasta 59,27 dólares el barril.

