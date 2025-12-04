Economía de Brasil crece en el tercer trimestre, pero preocupa al gobierno de Lula un dato en paralelo

El resultado muestra que la primera economía latinoamericana continuó perdiendo impulso, con un crecimiento marginal de 0,1% frente al segundo trimestre, en un marco de altas tasas de interés, informó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

El crecimiento del Producto Interno Bruto quedó por debajo de las expectativas del mercado, que esperaba un avance en torno al 0,2%, de acuerdo con estimaciones de instituciones financieras consultadas por el diario económico Valor.

Lea más: Lula le presenta a Brasil la nueva reforma tributaria con miras a las elecciones de 2026

El mercado espera un crecimiento de 2,16% en 2025, según expertos e instituciones financieras consultadas por la encuesta Focus del Banco Central. Pero para 2026 estiman que se desacelerará a 1,78%.

Agro lidera expansión

Pese a la desaceleración, la economía brasileña acumuló 17 trimestres consecutivos de crecimiento y alcanzó su nivel más alto desde el inicio de la serie histórica en 1996, con un PIB de 3,2 billones de reales (unos US$ 600.000 millones).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la comparación anual, la agropecuaria lideró la expansión con un salto de 10,1%, mientras que la industria creció 1,7% y los servicios 1,3%.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Lula y Trump recomponen relación y apuntan al combate conjunto al crimen organizado

La desaceleración económica ocurre mientras el Banco Central brasileño mantiene una de las tasas de interés más elevadas del mundo en un esfuerzo por contener la inflación.

Tasa Selic

La tasa Selic está en 15% desde junio, un nivel alto que encarece el crédito y desalienta el consumo y la inversión, lo que frena el crecimiento económico.

Además, el gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva hizo frente a los aranceles estadounidenses de hasta 50% a varios productos brasileños, que entraron en vigor el 6 de agosto.

Desde entonces, Washington ha anunciado exclusiones a algunos rubros, incluyendo la carne de res y el café, de los que el gigante sudamericano es el primer productor y exportador mundial.

Lea más: EE.UU. da marcha atrás y elimina aranceles punitivos a varios productos de Brasil

Inflación en retroceso

La inflación registró en octubre su menor resultado para ese mes en casi 30 años y se moderó a 4,68% en los últimos doce meses, acercándose a la meta oficial.

El ritmo de aumento de los precios es el indicador que los brasileños sienten más directamente.

A principios de año la inflación de alimentos afectó la caída de popularidad de Lula, quien ha afirmado su deseo de buscar un cuarto mandato en las elecciones de octubre de 2026.

El desempleo sigue cayendo y se ubicó en su menor nivel desde 2012 en el trimestre comprendido entre agosto y octubre, a pesar de los aranceles impuestos por Estados Unidos.

La economía brasileña creció 3,4% el año pasado, a pesar de las fuertes inundaciones y sequías que castigaron a esta potencia agropecuaria a lo largo del año.