El desempleo en Costa Rica baja al 6 % con una tasa de participación del 55,2 %

Así lo informó este jueves el estatal Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) al revelar los resultados de la encuesta continua de empleo para el trimestre que abarca agosto, septiembre y octubre de 2025.

Según los datos del informe, en Costa Rica hay 2,21 millones de personas con empleo para una tasa de ocupación de 51,9%, mientras que 141.000 están desempleados (tasa de 6 %).

El desempleo en hombres se situó en 5,4 % y en mujeres en el 6,9 %, y el empleo informal alcanza el 37,6 % de las personas ocupadas.

El informe da cuenta que la tasa de participación en el mercado laboral (gente que busca trabajo) ha venido a la baja en los últimos 4 años, ya que a finales del 2021 se encontraba en 61 % y en la actualidad está en el 55,2%.

"La población fuera de la fuerza de trabajo (en octubre de 2025) nacional fue 1,91 millones de personas, de las cuales, 707 mil son hombres y 1,20 millones son mujeres. Este indicador presentó un incremento estadísticamente significativo de 81.000 personas", con respecto al mismo periodo del año anterior, explicó el INEC.

El actual Gobierno del presidente Rodrigo Chaves (2022-2026), que concluirá su mandato en mayo próximo, ha destacado a lo largo de estos años el descenso del desempleo como uno de los principales logros de su gestión e incluso lo ha calificado como "histórico".

Sin embargo, la oposición atribuye la situación principalmente a los desalentados que dejan de buscar empleo y salen del mercado laboral.