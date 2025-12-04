España se retira de Eurovisión tras confirmarse la participación de Israel en el certamen

El Consejo de Administración de RTVE acordó el pasado mes de septiembre que España se retiraría de Eurovisión si Israel formaba parte del mismo por el genocidio en Gaza y el "incumplimiento sistemático" de este país de las normas del propio concurso

La salida del festival implica además que RTVE no emitirá la final de Eurovision 2026, que se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso, que se realizarán los días 12 y 14 del mismo mes.

Según informó RTVE en un comunicado, su secretario general, Alfonso Morales, defendió la posición que ya sostuvo el presidente de la entidad, José Pablo López, durante una comparecencia en el Senado español la semana pasado, cuando manifestó que las medidas aprobadas por la UER para conciliar a todas las posturas eran "insuficientes".

"Nos gustaría expresar nuestras serias dudas sobre la participación de la televisión israelí KAN en Eurovisión 2026. La situación en Gaza, a pesar del alto el fuego y la aprobación del proceso de paz, y la utilización del certamen para objetivos políticos por parte de Israel, hacen cada vez más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral", remarcó Morales en la asamblea de hoy de la UER.

Aunque, RTVE había pedido votar la posible suspensión temporal de la KAN por un período mínimo de un año, una contundente mayoría expresó satisfacción con las reformas y que no era necesario votar sobre Israel.

Sí se han votado nuevas medidas que afectarán al sistema de voto que RTVE y otros países habían puesto en entredicho tras las puntuaciones obtenidas por Israel en las dos últimas ediciones, las más altas del público, coincidiendo con su ofensiva en Gaza.

El voto fue secreto a petición de un grupo de países, entre ellos España, aseguraron fuentes próximas a la asamblea.

España, Irlanda, Eslovenia, Países Bajos o Islandia habían defendido que su permanencia en el certamen dependería de que Israel fuese apartada por sus violaciones de los derechos humanos de los palestinos en la guerra de Gaza.

Y, una vez conocido el resultado de la votación, además de RTVE, las cadenas públicas de Países Bajos (AVROTRÓS), Irlanda (RTÉ) y Eslovenia (RTV) anunciaron que se retiraban del concurso, tal y como habían dicho que harían si Israel participaba.

Tras la reunión, el presidente de RTVE publicó un mensaje en su cuenta de X: "Lo sucedido en la Asamblea de la UER confirma que Eurovisión no es un concurso de canciones sino un festival dominado por intereses geopolíticos y fracturados".

A través de la red social Bluesky, la vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz,expresó su orgullo por la decisión de RTVE, al igual que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que afirmó que la corporación tomó la decisión "correcta" por anteponer los derechos humanos a los intereses económicos.

Desde 1961, España ha participado ininterrumpidamente en la gran final de Eurovisión y es uno de los diez países con más participaciones (64). Año tras año, la retransmisión del festival es el evento no deportivo más visto en el país, y en 2025 superó el 50 % de cuota de pantalla y reunió a una media de 5.884.000 de personas.