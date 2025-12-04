Irlanda no participará en el próximo festival de Eurovisión por la presencia de Israel

En un comunicado colgado en su página web, la cadena irlandesa recuerda que ya había advertido, lo mismo que España, Eslovenia y Países Bajos, de que boicotearían el festival en caso de que en él participase Israel "debido a la guerra de Gaza".

La RTÉ tomó en consecuencia esta decisión después de las votaciones celebradas hoy en la 95ª Asamblea General de la UER en Ginebra, que han concluido con la permanencia de Israel en el certamen musical europeo.

El ente público confirmó asimismo en la nota que tampoco retransmitirá la final del festival de Eurovisión, que se celebrará en Viena el próximo 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso, fijadas para los días 12 y 14.

"RTÉ considera que la participación de Irlanda sigue siendo inadmisible dada la terrible pérdida de vidas en Gaza y la crisis humanitaria que sigue poniendo en peligro la vida de tantos civiles", precisó en su comunicado.

La cadena también recordó que sigue "profundamente preocupada por el asesinato selectivo" de periodistas en Gaza durante el conflicto y la "continua denegación" de acceso al territorio a informadores internacionales.

La República de Irlanda ha participado en 58 ediciones del festival de Eurovisión desde 1965, de las que ha ganado siete, y solo se ha perdido dos citas, en 1983 y 2002.