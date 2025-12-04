La aerolínea estatal colombiana Satena suspende temporalmente sus vuelos a Venezuela

"Esta medida responde a reportes de interferencias ya registradas en los sistemas de navegación satelital utilizados por las aeronaves", expresó la aerolínea en un comunicado.

Satena se suma así a la decisión tomada por la compañía colombiana Wingo y su matriz, la panameña Copa Airlines, de suspender este jueves y viernes sus vuelos al país caribeño.

Por su parte, la aerolínea venezolana Laser informó que también canceló sus viajes en la ruta de Caracas a Madrid y viceversa hasta el 8 de diciembre por "causa de fuerza mayor".

Satena añadió hoy que "estas condiciones representan un riesgo para la operación y exigen adoptar medidas preventivas mientras se verifica la estabilidad y confiabilidad de los servicios de navegación en la región".

"En cumplimiento de las mejores prácticas de seguridad aérea y de los lineamientos de las autoridades competentes, Satena ha implementado esta suspensión temporal con el propósito de proteger a sus pasajeros, tripulación y operación", concluyó la aerolínea.

Venezuela vive una crisis de conectividad aérea a raíz de la ola de cancelaciones de vuelos que causó el aviso emitido el 21 de noviembre por la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU., en el que instó a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa" en la zona.

La advertencia de la FAA se produjo en medio del despliegue militar ordenado por el Gobierno de Trump en aguas del Caribe próximas a Venezuela para luchar contra el narcotráfico, que el Gobierno de ese país considera que en realidad busca sacar del poder a Nicolás Maduro.

Por esa razón, varias aerolíneas cancelaron sus vuelos, y el Ministerio de Transporte de Venezuela y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) revocaron la concesión de vuelo a varias de ellas. Esta decisión afectó a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol, acusadas de "sumarse a las acciones de terrorismo" promovidas por Estados Unidos.