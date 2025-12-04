Rosalía regresará después de cuatro años a América con su ‘Lux Tour 2026’

La gira de conciertos de la artista catalana en América comenzará el 4 de junio en Miami, donde la interprete de éxitos como ‘Despechá’ y 'Con Altura’ tiene previsto presentarse en el Kaseya Center.

A partir de ahí, el tramo norteamericano de la gira, que incluye a ciudades de Estados Unidos y Canadá, continuará en Orlando el 8 de junio, Boston el 11 de junio, Toronto (Canadá) el 13 de junio y Nueva York el 16 de junio.

La cantante también se presentará el 20 de junio en Chicago, el 23 de junio en Houston, el 27 de junio en Las Vegas, y el 29 de junio en Los Ángeles. Finalmente, esta fase del tour cerrará sus paradas estadounidenses San Diego el 3 de julio y Oakland el 6 de julio.

El ‘Lux Tour 2026’ en Latinoamérica comenzará el 16 de julio en Bogotá, donde Rosalía ofrecerá un concierto en el Movistar Arena de la capital colombiana. Posteriormente se trasladará a Santiago de Chile, donde la artista tendrá dos presentaciones el 24 y 25 de julio en el Movistar Arena de la capital chilena.

La gira por Suramérica también llevará a Rosalía a Buenos Aires el 1 y 2 de agosto en el Movistar Arena de la capital argentina y concluirá el 10 de agosto en Rio de Janeiro con un concierto en el Farmasi Arena.

En tanto, Ciudad de México recibirá a la intérprete de ‘La Perla’ el 24 y 26 de agosto en el Palacio de los Deportes, mientras que en Jalisco Rosalía estará presentándose en la Arena VFG el día 15 y en la capital de Nuevo León en la Arena de Monterrey el 19 del mismo mes.

Rosalía finalizará su gira mundial de 2026 en Puerto Rico con un concierto en San Juan el 3 de septiembre.

La expectación era máxima en torno a esta gira de la artista española, que comenzará el 16 de marzo en el LDLC Arena de Lyon (Francia), porque viene precedida por la acogida de 'Lux', un éxito de crítica -medios como Rolling Stone lo han considerado uno de los mejores álbumes del año- como de público, después de haber alcanzado el número uno global en Spotify tras su estreno.