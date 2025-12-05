Mundo
05 de diciembre de 2025 - 12:25

Alemania responde a Trump que no necesitan “consejos externos”

Johann Wadephul, ministro de Exteriores de Alemania.
BERLÍN. El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania dijo que su país no necesita “consejos externos”, después de que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicara un nuevo documento estratégico que critica fuertemente a los aliados en Europa.

Por AFP

“Creo que los asuntos sobre libertad de expresión o la organización de nuestras sociedades libres no tienen cabida (en la estrategia), en cualquier caso, al menos en lo que respecta a Alemania”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul.

En un documento titulado “Estrategia Nacional de Seguridad” , el presidente estadounidense arremete con fuerza contra los europeos y apoya abiertamente a los opositores de los valores promovidos por la Unión Europea, especialmente en materia de inmigración.

“Si las tendencias actuales continúan, el continente europeo será irreconocible en 20 años o menos”, se lee en este texto publicado hoy.