Alemania responde a Trump que no necesitan “consejos externos”

“Creo que los asuntos sobre libertad de expresión o la organización de nuestras sociedades libres no tienen cabida (en la estrategia), en cualquier caso, al menos en lo que respecta a Alemania”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul.
En un documento titulado “Estrategia Nacional de Seguridad” , el presidente estadounidense arremete con fuerza contra los europeos y apoya abiertamente a los opositores de los valores promovidos por la Unión Europea, especialmente en materia de inmigración.
“Si las tendencias actuales continúan, el continente europeo será irreconocible en 20 años o menos”, se lee en este texto publicado hoy.