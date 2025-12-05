Edmundo González asistirá en Oslo a la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado

González Urrutia acudió este viernes a Roma para recibir el Premio Internacional 2025 del Instituto Milton Friedman y al ser preguntado por EFE por su asistencia a la ceremonia del Nobel a Machado respondió con un escueto "sí".

El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, anunció el pasado 10 de octubre su decisión de otorgar a María Corina Machado el Nobel de la Paz 2025 "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

Machado (Caracas, 1967) es la principal líder opositora dentro de Venezuela, donde permanece oculta, mientras que Edmundo González (La Victoria, 1949), quien fue el candidato presidencial opositor, reside exiliado en España desde septiembre de 2024, tras huir del país cuando se emitió una orden de detención en su contra después de que Maduro se autoproclamara vencedor de las elecciones.

Edmundo González se encuentra este viernes en Roma para recoger el Premio Internacional Milton Friedman, con el que esta institución reconoce anualmente a "figuras destacadas por sus contribuciones a la defensa de los valores liberales y al avance de la libertad individual y económica en todo el mundo".

"El Premio adquiere hoy un significado aún más simbólico e histórico, especialmente dada la situación actual en Venezuela y la dinámica internacional en constante evolución", según se indica en la página web del Instituto Milton Friedman.