Eurovisión pierde con España su tercera mayor audiencia

A esa pérdida de audiencia se han de sumar los 3,5 millones de espectadores neerlandeses, 268.000 irlandeses y 150.000 eslovenos, de acuerdo con las cifras aportadas por sus televisiones públicas, que también anunciaron el jueves la retirada de sus países del popular certamen de la canción.

Tanto Radiotelevisión Española (RTVE) como sus homólogas de Irlanda (RTÉ), Eslovenia (RTV Slovenija) y Países Bajos (AVROTRÓS) indicaron, tras anunciar la retirada de Eurovisión, que no emitirían la final ni la semifinal del próximo año, que se celebrará a mediados de mayo en Viena, la capital austríaca.

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) no aporta cifras separadas sobre la audiencia de la final eurovisiva, pero en 2025 anunció que 166 millones de personas en todo el mundo vieron el concurso completo, incluyendo también las dos semifinales previas.

Tras la retirada de los cuatro países, las televisiones públicas de países como Bélgica o Islandia han señalado que están en deliberaciones para decidir su participación el próximo año, lo que podría suponer nuevos abandonos y mayores caídas de audiencia.

España es uno de los "Big 5", el grupo de cinco países que contribuye en mayor medida a las finanzas de la UER, siendo los otros Alemania (9 millones de espectadores en la final del pasado año), Reino Unido (6,7 millones), Francia (5,2 millones) e Italia (4,7 millones).