Honduras: Asfura mantiene leve ventaja en conteo de elecciones presidenciales

Nasry Asfura, de 67 años y del Partido Nacional (PN) , había tomado la delantera el domingo cuando se celebraron los comicios generales, pero el martes, tras problemas en el sistema informático, fue superado por Nasralla, del derechista Partido Liberal (PL).

Contabilizado el 86,76% de los votos, Asfura está al frente con 40,24% frente a 39,41% de Nasralla, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El CNE interrumpió la difusión de datos la madrugada del lunes, lo que provocó que Trump amenazara con “consecuencias graves” para Honduras si decidían “cambiar los resultados”. Se reactivó al día siguiente, pero volvió a interrumpirse el miércoles durante tres horas por mantenimiento del sistema.

Ingresan actas

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, explicó que están ingresando al sistema las actas que no pudieron ser transmitidas el día de la elección. Luego, juntas especiales incluirán aquellas que presenten inconsistencias.

El subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, pidió que se garantice el conteo de votos al señalar que la democracia “está en juego”. “Los ojos del mundo, incluidos los nuestros, están puestos en Honduras”, advirtió.

Por su lado, Marlon Ochoa, representante de la izquierda gobernante en el CNE, reiteró su denuncia de un supuesto “fraude” en el conteo de votos fraguado por las consejeras Hall, del PN, y Cossette López, del PL, con “apoyo público de Washington”.

Violencia narco e injerencia de Trump

El escrutinio a cuentagotas mantiene en vilo a la empobrecida nación centroamericana, golpeada además por la violencia del narcotráfico y las pandillas, y la corrupción.

Trump irrumpió en la recta final de las elecciones al llamar a

También indultó al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) , antiguo líder del PN, condenado el año pasado a 45 años de prisión por narcotráfico. Hernández quedó libre el lunes.

El mandatario estadounidense tilda a Nasralla, de 72 años, de “casi comunista” porque ocupó un alto cargo en el actual gobierno de la presidenta Xiomara Castro.

Sin embargo, el comunicador, que abandonó el gobierno izquierdista el año pasado, se declara admirador de los presidentes derechistas de Argentina, Javier Milei, y de El Salvador, Nayib Bukele.