TikTok cumplirá con la pionera ley de Australia de protección a menores de 16 años

Una nueva legislación australiana, pionera en el mundo, entrará en vigor el 10 de diciembre y restringirá a los niños el acceso a algunas de las plataformas y sitios web de más populares del mundo, incluidos TikTok, Instagram y YouTube.

Las empresas se enfrentan a multas de 49,5 millones de dólares australianos (US$ 32 millones) si no toman “medidas razonables” para cumplirla.

TikTok aseguró en un comunicado que bloqueará a los internautas de menos de 16 años el día en que la nueva normativa entre en funcionamiento, lo que significa que ya no podrán tener ni crear una cuenta.

“Se notificará a los adolescentes que ya tengan un perfil que no podrán utilizarlo, ya que quedará inactivo”, dijo la plataforma de videos cortos. “Si han publicado contenido anteriormente, este ya no estará disponible para que otros lo vean en TikTok”.

El gigante de las redes sociales explicó que los jóvenes que sean bloqueados podrán presentar una apelación para demostrar su edad, por ejemplo, mediante imágenes faciales, autorización de tarjeta de crédito o identificación oficial.

“Entendemos que estos cambios pueden resultar molestos, pero son necesarios para garantizar que TikTok cumpla con la legislación australiana”, afirmó la empresa.

Además de confirmar su edad, los adolescentes afectados podrán descargar su información, eliminar su cuenta o solicitar un recordatorio para recuperar sus perfiles cuando cumplan 16 años.

TikTok instó a los padres a “hablar” con sus hijos adolescentes para asegurarse de que dicen la verdad sobre su edad.