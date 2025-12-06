Incautan cerca de media tonelada de cocaína en ciudad costera de Ecuador

En un comunicado, la Policía informó de que en el sector Guayacanes, del distrito metropolitano de Guayaquil, identificó un presunto centro de acopio de grandes cantidades de sustancias sujetas a fiscalización.

En el lugar fueron aprehendidos dos sujetos que custodiaban el inmueble, donde se localizó un camión con una caleta oculta que contenía 435 paquetes de cocaína, destinados a contaminar contenedores en puertos marítimos con destino al mercado internacional, cuyo valor en Europa superaría los 23 millones de dólares.

Además de la cocaína, en el sitio hallaron también un arma de fuego, una camioneta doble cabina y cinco teléfonos celulares.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

Desde 2024, Ecuador se encuentra bajo un 'conflicto armado interno' que el presidente, Daniel Noboa, declaró para enfrentar a las bandas de crimen organizado, dedicadas principalmente a delitos como el narcotráfico, a quienes pasó a denominar como «terroristas».

Las organizaciones criminales están detrás de la escalada de violencia que llevó a Ecuador a situarse en 2023 como el país de Latinoamérica con el índice más alto de homicidios, mientras que el 2025 comenzó como el año más violento desde que se tiene registro, con un promedio de aproximadamente un asesinato por hora.

Con 4.619 asesinatos entre enero y junio pasados, Ecuador registró el semestre más violento desde que se tienen registros, según datos del Ministerio del Interior, una tendencia que puede llevar al país a terminar el año con más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes.