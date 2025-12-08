El petróleo de Texas baja un 2 %, hasta los 58,88 dólares el barril

Al término de la sesión de hoy, los contratos de futuros del WTI para entrega en enero bajaron 1,2 dólares respecto a la jornada anterior.

La caída de hoy se produce después de que el Texas se revalorizara en torno al 2,7 % la semana pasada debido a las expectativas de una oferta limitada, entre otras cosas por la falta de avances para la paz en Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este lunes que los socios europeos mantienen una "postura común" sobre la seguridad de Ucrania, tras reunirse en Londres con los líderes del Reino Unido, Francia y Alemania para abordar el plan de paz impulsado por Estados Unidos.

"Si hay cualquier tipo de acuerdo en el corto plazo sobre Ucrania, las exportaciones de crudo rusas deberían incrementarse y presionar a la baja los precios del crudo", dijo a CNBC el analista Tamas Varga, de la firma PVM.

Otro factor geopolítico que ha influido estos días en el precio ha sido la máxima tensión entre EE.UU. y Venezuela ante una posible acción de Washington contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

En el plano doméstico de EE.UU., este martes y miércoles se celebra la reunión la Fed, que se espera que concluya con un recorte de los tipos de interés en un cuarto de punto, lo que favorecería la demanda de combustibles.

El mercado está también atento a la publicación de los informes mensuales de la alianza OPEP y la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que aportarán pistas sobre las tendencias en la oferta y la demanda.