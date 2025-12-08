Principal partido hongkonés afianza su dominio y reordena el oficialismo tras los comicios

La formación, principal referencia del campo oficialista, consolida así su influencia en el órgano legislativo.

En sentido contrario, el Partido de la Gente Nueva, encabezado por la veterana Regina Ip, sufrió la mayor caída de la jornada al perder la mitad de su representación.

También el Frente de Trabajadores resultó debilitado tras la derrota de varios de sus aspirantes, lo que reduce su capacidad de actuación en el hemiciclo.

El panorama que dejan las urnas apunta a un reordenamiento interno de un Parlamento compuesto por 90 escaños distribuidos entre circunscripciones territoriales, colegios profesionales y un comité electoral integrado por representantes cercanos a Pekín.

El sistema actual, implantado en 2021, limita el acceso a cargos públicos a candidatos considerados “patriotas”, lo que ha consolidado una estructura sin oposición.

Pese a su avance, el DAB registró retrocesos significativos en zonas concretas. En el noreste de los Nuevos Territorios, donde se ubica el complejo residencial Wang Fuk Court marcado por el incendio que causó 159 fallecidos, la formación vio reducirse de manera notable su respaldo.

El partido compensó ese descenso con mejores resultados en otros distritos urbanos y rurales.

La caída del Partido de la Gente Nueva se reflejó en la pérdida de bastiones y en la limitada proyección de sus nuevos aspirantes, quedando finalmente con tres diputados.

Las elecciones dejaron además victorias individuales destacadas. La independiente Christine Fong consiguió finalmente un puesto tras seis intentos, imponiéndose con holgura en el sureste de los Nuevos Territorios y convirtiéndose en la candidata más votada.

La campeona olímpica de esgrima Vivian Kong obtuvo un triunfo en su debut político, lo que la situará como la diputada más joven de la próxima legislatura.

La renovación de la Cámara se reflejará también en la edad de sus miembros, ya que la media descenderá a 51 años tras la retirada de 35 parlamentarios, incluidos todos los mayores de 70.

La participación en las legislativas del domingo aumentó hasta el 31,9 %, un repunte de 1,7 puntos respecto al mínimo histórico registrado en 2021.

Sin embargo, el dato absoluto volvió a descender: de los 4,13 millones de ciudadanos registrados, solo acudieron a las urnas 1,3 millones, lo que supone 33.000 votantes menos que hace cuatro años.

El indicador más significativo de la jornada fue el incremento del voto nulo. Se contabilizaron 41.147 papeletas inválidas, en su mayoría en blanco, lo que equivale al 3,12 % de los sufragios emitidos en las circunscripciones territoriales.

Es la cifra más alta desde 1997 y se interpreta como un reflejo del descontento silencioso en un proceso sin oposición real.

Las autoridades recordaron que promover la abstención o el voto en blanco está tipificado como delito.

La Comisión Independiente contra la Corrupción detuvo el domingo a cuatro personas por mensajes en redes sociales que “animaban a no participar o a invalidar el sufragio”. Ya son once los arrestados durante la campaña por llamamientos similares.