Representante de Jamaica regresará a su país tras caída en Miss Universo en Bangkok

Así lo informó este lunes la organización de Miss Universo (MUO, en inglés) en un comunicado de prensa, en el que indica que Henry, de 29 años, será transportada a un hospital jamaiquino para continuar con su proceso de rehabilitación por su estrepitosa caída el pasado 19 de noviembre cuando desfilaba con su traje de gala.

Henry fue sacada del lugar en camilla rumbo al hospital, donde le diagnosticaron una hemorragia intracraneal, pérdida del conocimiento, laceraciones en su rostro y otras heridas.

"Desde el momento en que Henry sufrió el accidente, la MUO ha estado al lado de Gabrielle y su familia como si fueran parte de nuestra familia, asumiendo total responsabilidad sin titubeos", expresó el organismo en el comunicado.

La MUO, a su vez, aseguró que "ha asumido al ciento por ciento todos los gastos relacionados" con este incidente, incluyendo el alojamiento de la familia de la candidata en un hotel cerca del hospital, nuevas reservas de boletos de avión, servicios de transporte y "personal dedicado para acompañar y asistir a la familia durante todo este proceso".

Esta edición del popular certamen de belleza estuvo cargada de polémicas, incluyendo una denuncia de supuesto fraude en la elección de la mexicana Fátima Bosch como ganadora, una acusación que niega Rocha, quien amenazó con emprender acciones legales contra medios de comunicación que han difundido informaciones que considera difamatorias.

Incluso, la MUO desmintió notas periodísticas que informan que Henry contribuyó, de alguna manera, a su caída.

"La MUO nunca ha culpado a Henry por el suceso y aseguramos que esas alegaciones son infundidas y las rechazamos profundamente", apuntó.