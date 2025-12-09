El salario mínimo en Uruguay aumentará un 7,54 % en 2026 y rondará los 620 dólares

"El aumento va a ser de un 7,54 % anual que se va a estar dividiendo en dos oportunidades. A partir del 1 de enero, un 4,1 % que hace que el salario mínimo pase a 24.572 pesos (unos 606 dólares) y a partir de julio un 3,3 % que hace que quede en 25.383 pesos", indicó la titular de la Dirección Nacional de Trabajo, Marcela Barrios, en declaraciones recogidas por Presidencia.

Asimismo, subrayó que el Gobierno está conforme, porque continúa cumpliendo con lo que se había propuesto: aumentar los salarios que se encuentran más sumergidos.

"En este contexto de una inflación bastante controlada es un salto cualitativo en relación a lo que fue el último aumento del salario mínimo, que rondó el 6 % con una inflación más elevada. Nosotros con un escenario de inflación más controlada, en torno al 4 %, estamos proyectando un 7,54 % para todo el año", enfatizó.

Más allá de esto, Barrios explicó que el salario mínimo es "más bien una referencia" y detalló que, en la negociación por ramas de actividad, muchos trabajadores laudan lo que finalmente se acuerda en sus respectivos consejos de salario.

"Los consejos de salario están laudando bastante por encima de este mínimo. Todas las negociaciones están laudando superior. De todas formas es una referencia que se tiene para distintas cosas y también para algunos trabajadores que a veces están en el mercado informal y por eso también nos interesa seguir con la política de aumento de los salarios mínimos, afirmó.

Finalmente, consultada sobre los objetivos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para el próximo año, Barrios dijo que uno de estos es reglamentar normativas de la Organización Internacional del Trabajo.