Tailandia y Camboya intercambian bombardeos, pese a llamados a la moderación

La disputa entre ambos vecinos se centra en un desacuerdo centenario sobre las fronteras trazadas durante el dominio colonial francés en la región. Tanto Tailandia como Camboya reclaman la soberanía sobre varios templos antiguos en la zona limítrofe.

Los dos países mantuvieron cinco días de combates en julio que dejaron 43 muertos y unos 300.000 desplazados antes de la entrada en vigor de una tregua.

Este alto al fuego se ratificó en un acuerdo a finales de octubre impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, pero fue suspendido por Tailandia semanas después por el estallido de una mina que hirió a varios soldados.

Reanudación de combates

Los dos vecinos del sudeste asiático se acusan mutuamente de haber desencadenado la reanudación de los combates el domingo por la noche, menos de dos meses después de un acuerdo de alto el fuego firmado junto con el presidente estadounidense Donald Trump.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El ejército tailandés atacó hoy la provincia fronteriza de Banteay Meanchey, “resultando en la muerte de dos civiles que viajaban por la Carretera Nacional 56 debido a los bombardeos”, indicó el Ministerio de Defensa camboyano en Facebook.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: China pide “moderación” a Tailandia y Camboya tras nuevos choques fronterizos

La portavoz ministerial Maly Socheata dijo posteriormente a periodistas que hasta la mañana del martes habían muerto siete civiles camboyanos y 20 resultaron heridos en los ataques tailandeses.

Horas más tarde, el ejército tailandés anunció en un comunicado la muerte de dos de sus soldados, que se suman a otro fallecido la víspera.

Bombardeos aéreos

Hasta ahora, Camboya afirmaba no haber respondido a los ataques de Tailandia, que el lunes llevó a cabo bombardeos aéreos y desplegó tanques en las zonas fronterizas.

Pero el influyente ex primer ministro de Camboya, Hun Sen anunció hoy que su país tomó represalias “después de haber sido pacientes por más de 24 horas para respetar el alto el fuego y tener tiempo de poner a salvo a la población”.

“Nuestras fuerzas deben luchar en todos los lugares donde el enemigo haya atacado”, escribió en Facebook el influyente exdirigente.

Alto al fuego

La Unión Europea pidió ayer a los dos países “ejercer la máxima moderación”, mientras que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó a ambas partes a “renovar su compromiso con el alto el fuego” negociado a principios de este año, informó su portavoz.

Washington instó a los estadounidenses a evitar cualquier viaje en un radio de 50 kilómetros de la frontera entre Tailandia y Camboya.

“Tailandia debe apoyar firmemente a quienes protegen nuestra soberanía. No podemos detenernos ahora”, afirmó sin embargo el martes su primer ministro, Anutin Charnvirakul, sin mostrar signos de apaciguamiento.