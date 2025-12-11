Cumbre del Mercosur reunirá a los presidentes en Foz, a la espera de la ratificación del acuerdo con la UE

El acuerdo comercial ha sido negociado durante décadas entre ambos bloques. De aprobarse, el acuerdo Mercosur- UE crearía un mercado común de 722 millones de habitantes.

Varios países europeos, entre ellos Francia, son reticentes a ratificar el acuerdo por las posibles pérdidas en su sector agrícola.

La UE podría finalizar en los próximos días el proceso de ratificación del acuerdo. Los socios plenos del bloque sudamericano, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, están, de su lado, listos para firmar.

Lea más: UE juega con “cartas extras” para convencer a Francia de firmar el acuerdo con Mercosur

Apertura de mercados

El pacto permitirá que la UE exporte más vehículos, maquinaria, vinos y licores a América Latina, a cambio facilitará la entrada de carne, azúcar, arroz, miel o soja sudamericanos a Europa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“El acuerdo tal como está no es aceptable para nosotros”, dijo una fuente diplomática francesa durante un encuentro con periodistas en Brasilia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Francia exige medidas para que todos los pesticidas prohibidos en la UE lo estén también en los países del Mercosur.

Italia, por su parte, apoya el tratado. “Sería una especie de gana-gana”, dijo un diplomático de ese país durante la reunión del lunes. Alemania y España también están a favor.

La cumbre de jefes de Estado del Mercosur será precedida por un encuentro de ministros de relaciones exteriores y economía el 19 diciembre también en Foz do Iguaçu, cerca de la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, detalló el gobierno brasileño en un mensaje enviado a periodistas este jueves.