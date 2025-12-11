Gremio de petroleros estima aumento de consumo en 2026

La demanda mundial de petróleo crecerá 1,3 millones de barriles diarios (mb/d) en 2025 y 1,4 mb/d en 2026, una proyección que no cambia respecto al mes de noviembre, según el último informe del cártel de países exportadores de petróleo.

La OPEP reevalúa cada mes sus proyecciones en función de la coyuntura económica.

La mayor parte del aumento proviene de países que no forman parte de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos OCDE, que representarán 1,2 mb/d de este incremento, con China e India como principales impulsores, destaca la OPEP.

Prevé crecimiento global

La organización prevé un crecimiento económico mundial del 3,1% tanto en 2025 como en 2026.

“Se prevé que la economía mundial mantenga un crecimiento estable hasta finales de 2025 y en 2026, respaldada por una buena dinámica del consumo, un impacto limitado de las tensiones comerciales, una reorientación satisfactoria de los flujos comerciales y políticas fiscales y monetarias favorables en las principales economías” , indicó la OPEP.

En consecuencia, se prevé que la demanda de petróleo se sitúe en 105,1 mb/d en 2025 y en 106,5 mb/d en 2026.