La Bolsa de Buenos Aires cierra con una baja del 1,10 %

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con una baja del 1,39 %, hasta los 121.556.023 puntos.

Entre las líderes, las que más ganaron fueron las acciones de Transener (+1,6 %), Cresud (+1,00 %) y Banco Supervielle (+1,00 %).

Las compañías que cerraron en mayor terreno negativo fueron los papeles de Aluar (-5,6 %), Sociedad Comercial del Plata (-5,43 %), y Metrogas (-4,00 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares registraron una caída promedio de 0,66 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió a 641 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.460 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza oficial mayorista bajó a 1.436 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' se mantuvo a 1.450 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 1,3 %, a 1.517,12 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió 0,3 %, a 1.476,11 pesos por dólar.