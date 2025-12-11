Mundo
11 de diciembre de 2025

México está a “una firma” de castigar con prisión la venta de vapeadores y similares

Una persona vapeando. México avanza con ley para castiga con prisión venta de vapeadores y similares. (archivo)EyeEm Mobile GmbH

MÉXICO. Solo falta la firma de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum para la entrada en vigor de la reforma de la ley que castigará con prisión la venta de vapeadores y artefactos similares.

Por AFP

El oficialismo en el Senado de México aprobó una reforma legal que sanciona penalmente con cárcel el comercio de vapeadores, cigarrillos electrónicos y artefactos similares.

El proyecto, ya avalado por los diputados en un acalorado debate el pasado martes, fue aprobado por 67 votos a favor y 37 en contra en una sesión que se prolongó hasta casi medianoche.

Con esta reforma quedarán prohibidos “cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros sistemas o dispositivos análogos”, dijo la líder del Senado, Laura Itzel Castillo.

Defensa del proyecto

En defensa del proyecto, el partido oficialista Morena sostuvo que buscan proteger principalmente la salud de los jóvenes y llenar los vacíos legales que han permitido promover estos productos como inocuos para la salud.

Uno de los puntos que más controversia causó es el referido a sancionar hasta con ocho años de cárcel a quienes comercialicen estos productos.

Los legisladores opositores alegaron que la ley es “ambigua” y se presta a distintas interpretaciones que podrían dar pie a abusos por parte de autoridades.

Fotografía cedida por la Cámara de Senadores, de los legisladores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) durante una sesión de trabajo, en la Ciudad de México (México).

Normas más estrictas

El conservador PAN propuso que se creen estrictas normas que prohíban su venta a menores de edad y controlen la producción de estos artefactos y sus aditamentos con el fin de que los consumidores sepan qué sustancias contienen.

Distintos países, entre ellos varios latinoamericanos, han prohibido los vapeadores y cigarrillos electrónicos y ahora México se sumará un puñado que contemplan sanciones por la vía penal.

Los usuarios de estos artefactos pasaron de 975.000 en 2019 a 2,1 millones en 2023, según una encuesta oficial sobre tabaquismo de 2023.

La reforma ya votada irá al Ejecutivo de Claudia Sheinbaum para su publicación y entrada en vigor.