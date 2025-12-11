México está a “una firma” de castigar con prisión la venta de vapeadores y similares

El oficialismo en el Senado de México aprobó una reforma legal que sanciona penalmente con cárcel el comercio de vapeadores, cigarrillos electrónicos y artefactos similares.

El proyecto, ya avalado por los diputados en un acalorado debate el pasado martes, fue aprobado por 67 votos a favor y 37 en contra en una sesión que se prolongó hasta casi medianoche.

Con esta reforma quedarán prohibidos “cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros sistemas o dispositivos análogos”, dijo la líder del Senado, Laura Itzel Castillo.

Defensa del proyecto

En defensa del proyecto, el partido oficialista Morena sostuvo que buscan proteger principalmente la salud de los jóvenes y llenar los vacíos legales que han permitido promover estos productos como inocuos para la salud.

Uno de los puntos que más controversia causó es el referido a sancionar hasta con ocho años de cárcel a quienes comercialicen estos productos.

Los legisladores opositores alegaron que la ley es “ambigua” y se presta a distintas interpretaciones que podrían dar pie a abusos por parte de autoridades.

Normas más estrictas

El conservador PAN propuso que se creen estrictas normas que prohíban su venta a menores de edad y controlen la producción de estos artefactos y sus aditamentos con el fin de que los consumidores sepan qué sustancias contienen.

Distintos países, entre ellos varios latinoamericanos, han prohibido los vapeadores y cigarrillos electrónicos y ahora México se sumará un puñado que contemplan sanciones por la vía penal.

Los usuarios de estos artefactos pasaron de 975.000 en 2019 a 2,1 millones en 2023, según una encuesta oficial sobre tabaquismo de 2023.

La reforma ya votada irá al Ejecutivo de Claudia Sheinbaum para su publicación y entrada en vigor.