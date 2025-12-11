Patronal y cámaras de comercio piden aprovechar oportunidad y firmar acuerdo UE-Mercosur

“Ahora es el momento de aprovechar esta oportunidad y finalizar el acuerdo UE-Mercosur, que ha sido objeto de largas negociaciones”, indicaron en un comunicado conjunto estas organizaciones empresariales intersectoriales, que representan a millones de empresas europeas, tanto grandes como pequeñas.

Afirmaron que, en el panorama geopolítico actual, es “más importante que nunca que la Unión Europea refuerce su papel como socio fiable y abierto al exterior”.

Las organizaciones alertaron de que las empresas europeas están "cada vez más expuestas a las presiones de las agresivas políticas comerciales de China y los aranceles estadounidenses".

Por lo tanto, consideraron que la diversificación es fundamental para proporcionar a las empresas, y en particular a las pymes, previsibilidad y nuevas oportunidades al tiempo que se protegen los puestos de trabajo y la competitividad europea.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para estas organizaciones, el acuerdo con los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) proporcionará a las empresas de muchos sectores, incluido el agroalimentario, “mejor acceso al mercado y procesos de cumplimiento simplificados”, y les permitirá “competir de forma más eficaz”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al mismo tiempo, apuntaron que el Mercosur ofrece abundantes materias primas esenciales y un gran potencial en materia de energías renovables, ambos elementos fundamentales para la transición ecológica y digital de Europa, de manera que el acuerdo contribuirá a diversificar las cadenas de suministro de Europa y a reforzar su autonomía estratégica.

“En un momento de creciente proteccionismo y de aumento de los riesgos de fragmentación mundial, la celebración de este acuerdo enviaría una señal fuerte y necesaria de que la UE sigue abierta, comprometida y fiel al multilateralismo y al comercio basado en normas”, resumieron.

Por el contrario, no adoptar un acuerdo que ha sido negociado durante más de 25 años supondría “no solo una pérdida económica, sino también un duro golpe a la credibilidad de la UE como socio fiable”, concluyeron.

El Consejo de la UE (los países) deben decidir sobre la firma de ese acuerdo, que podría suceder en los márgenes de la cumbre del Mercosur que tendrá lugar en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu, en la triple frontera del país con Argentina y Paraguay.