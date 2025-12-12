Iron Maiden dará concierto en Costa Rica en octubre de 2026 en su gira de 50 aniversario

La banda, que había estado en el país en 2016 como parte de su gira ´The Book of Souls´, se presentará en el Estadio Nacional, en San José, acompañada por un lista de canciones que incluye éxitos de los primeros nueve álbumes como ´Hallowed´, ´Run To The Hills´, ´Phantom´, ´Trooper´, ´Number Of The Beast´, ´Killers´, ´Powerslave´, ´2 Minutes´ y ´Wasted Years´.

"Para todos nosotros era especialmente importante que esta vez volviéramos a visitar tantos países como pudiéramos en Centroamérica y Suramérica. Por eso, después de nuestro concierto en Ciudad de México, regresar también a El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Colombia y Perú, con esta producción, es muy emocionante para todos nosotros, y una oportunidad para agradecer a nuestros fieles seguidores allí", dijo el mánager Rod Smallwood.

Los invitados especiales para este concierto serán The Raven Age, una banda inglesa de heavy metal formada en Londres en 2009 por los guitarristas George Harris (hijo del bajista de Iron Maiden, Steve Harris) y Dan Wright.

Tras esta gira, Iron Maiden se tomará un descanso en 2027. Los detalles sobre las fechas y precios de venta de entradas se compartirán en los próximos días, informó el ente organizador.

