¡Milanesas de cartón y papel higiénico!: insólita incautación en Argentina

La noticia que golpea el estómago y genera indignación llega desde la provincia argentina de Santiago del Estero. En medio de las festividades por la Virgen de Loreto, un operativo de la Dirección de Bromatología descubrió un fraude alimentario de no creer.

Un comerciante tucumano, sin ningún escrúpulo, estaba vendiendo unas supuestas milanesas que, al ser inspeccionadas, revelaron su verdadera y asquerosa composición: papel higiénico y cartón prensado. Estos “ingredientes” eran camuflados con una capa de huevada y pan rallado para simular el plato popular.

Los inspectores actuaron de inmediato. Confiscaron nueve bultos de esta “mercadería” que ya estaba lista para ser vendida al público y desalojaron el puesto del vendedor.

La Municipalidad aplicó todo el peso de la ley: inhabilitó al vendedor para pisar la Feria, levantó el acta de infracción correspondiente y, lo más importante, remitió el caso a la Justicia.

Por el lado de los comensales, no hubo reportes de afectados.

Fuente: Clarin.