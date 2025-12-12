Rey Carlos III hablará sobre el cáncer esta noche

Según PA, el rey Carlos III, de 77 años, afectado por un cáncer cuya naturaleza nunca se ha precisado y por el cual sigue un tratamiento, debería dar noticias sobre su propio estado de salud.

Su mensaje pregrabado, que se emitirá esta noche en Channel 4, respaldará una campaña conjunta del canal de televisión y la organización Cancer Research UK, llamada Stand Up To Cancer (De pie contra el cáncer).

Según la agencia británica, Carlos III insistirá en la importancia de los programas de detección para favorecer un diagnóstico precoz.

Paciente con cáncer

El mensaje del soberano británico fue grabado durante la última semana de noviembre en su residencia de Clarence House, en Londres.

Carlos III anunció en febrero de 2024 que padece cáncer, que fue descubierto durante una operación de próstata, por lo que interrumpió sus actividades públicas durante algunas semanas.

El monarca retomó sus obligaciones en abril del mismo año, cuando sus médicos se declararon “muy alentados por sus progresos”, y desde entonces sigue un tratamiento.

Carlos III celebró el 14 de noviembre su 77 cumpleaños con un viaje a Gales, mostrando su determinación a asumir plenamente sus funciones a pesar de su cáncer.