Reportan tres muertos y 18 desaparecidos por inundación en región boliviana de Santa Cruz

"Lamentablemente, tenemos que reportar tres fallecidos en Santa Cruz, 18 desaparecidos y son 17 las personas que están recibiendo atención médica en este momento", dijo al canal estatal Bolivia TV la vocera presidencial, Carla Faval.

Faval precisó que se logró evacuar a 148 menores de edad que se encontraban en el Centro de Orientación y Reintegración Social (Cenvicruz) para adolescentes situado en el municipio de El Torno, el más afectado por el desbordamiento del río Piraí ocurrido esta madrugada.

También aseguró que el Gobierno nacional trabaja en las zonas afectadas desde la madrugada, cuando la Gobernación regional de Santa Cruz se contactó para informar sobre las afectaciones.

La vocera anunció que el presidente Rodrigo Paz viajará este domingo a El Torno para coordinar las acciones con el Centro de Comando de Incidentes (CCI) instalado en ese municipio y también llevará "donativos" para las familias damnificadas.

El Torno se sitúa a unos 32 kilómetros al suroeste de la ciudad de Santa Cruz, la capital de la región homónima, y por allí pasa el río Piraí, uno de los principales de la región que se desbordó esta madrugada por las lluvias torrenciales que cayeron desde anoche en la zona y que ocasionaron una crecida histórica de varios afluentes.

Militares, policías, funcionarios de la Gobernación de Santa Cruz y de la Alcaldía de El Torno trabajan para rescatar a las personas que quedaron aisladas, incluidos algunos heridos, con ingresos en helicóptero hacia al menos tres comunidades, constató EFE.

Faval señaló que esta jornada se logró recatar a 17 personas empleando un helicóptero e indicó que otras dos aeronaves de ese tipo también apoyarán los rescates en la zona.

Según la vocera, las acciones para atender la emergencia desde el Gobierno nacional son coordinadas entre los ministerios de Gobierno (Interior), Defensa, Salud y entidades como la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

La Oficina de Paz precisó en un comunicado de prensa que se dispuso la instalación de una 'Sala de Crisis y de Situación' en el Palacio de Gobierno, que funcionará "como centro estratégico de conducción, control y toma de decisiones".

La sala, que será liderada por el presidente, estará conformada por ministros, viceministros, los altos mandos militar y policial, y funcionarios técnicos y operativos "necesarios" para "disponer, articular y movilizar todos los recursos del Estado en apoyo directo a la población afectada", indicó la oficina.

Además, la instancia mantendrá una "coordinación directa y en tiempo real" con el CCI y con el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de Santa Cruz para garantizar "una respuesta organizada, eficiente y sin duplicidad de esfuerzos", agregó.

Hace un mes, las lluvias ocasionaron emergencias en el municipio de Samaipata, también en Santa Cruz.

La temporada de lluvias anterior en Bolivia dejó a más de 601.000 personas afectadas, a 97.506 familias damnificadas, 2.416 viviendas destruidas y 7.094 casas afectadas.