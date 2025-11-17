Nacionales
17 de noviembre de 2025 - 17:45

Desborde de río podría ingresar a la zona urbana en San Carlos del Apa

El nivel del río Apa preocupa a los pobladores de San Carlos del Apa, ya que podría inundar algunas viviendas. (Foto: gentileza).

Entre la noche de ayer y en las primeras horas de este lunes, se registraron 100 milímetros de lluvia en la zona de San Carlos del Apa, al noreste de la capital del primer departamento. Desde el fin de semana el río Apa empezó a desbordarse debido a las lluvias que cayeron la semana pasada. La riada podría llegar a la zona urbana y el estero Guasu volvió a sobrepasar el nivel de la ruta en una de las salidas de la zona.

El nivel de las aguas del río Apa aumentó considerablemente en los últimos días; la balsa utilizada para cruzar este cauce y llegar a la ciudad de Caracol, Brasil, no se puede usar debido a la creciente. Unos 100 milímetros de lluvia se registraron entre ayer y hoy en este distrito del departamento de Concepción.

Según los pobladores, la riada inundó campos utilizados para la ganadería, y el temor es que, si el nivel del agua no baja, la inundación llegue a la ciudad. El riacho Kalí, ubicado en la zona del camino que conduce al lugar donde habitualmente se da el paso de la balsa, está desbordado.

Debido a las últimas precipitaciones, nuevamente el nivel de las aguas del estero Guasu sobrepasó la ruta y, actualmente, solo se puede cruzar el lugar en tractor, informaron los habitantes de San Carlos del Apa.

Con esta situación se encuentran semiaislados, porque actualmente solo pueden utilizar normalmente el camino que los conecta con la ciudad de Sargento José Félix López, más conocida como Puentesiño.

