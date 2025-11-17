Desborde de río podría ingresar a la zona urbana en San Carlos del Apa

El nivel de las aguas del río Apa aumentó considerablemente en los últimos días; la balsa utilizada para cruzar este cauce y llegar a la ciudad de Caracol, Brasil, no se puede usar debido a la creciente. Unos 100 milímetros de lluvia se registraron entre ayer y hoy en este distrito del departamento de Concepción.

Según los pobladores, la riada inundó campos utilizados para la ganadería, y el temor es que, si el nivel del agua no baja, la inundación llegue a la ciudad. El riacho Kalí, ubicado en la zona del camino que conduce al lugar donde habitualmente se da el paso de la balsa, está desbordado.

Lea más: Río Apa

Debido a las últimas precipitaciones, nuevamente el nivel de las aguas del estero Guasu sobrepasó la ruta y, actualmente, solo se puede cruzar el lugar en tractor, informaron los habitantes de San Carlos del Apa.

Con esta situación se encuentran semiaislados, porque actualmente solo pueden utilizar normalmente el camino que los conecta con la ciudad de Sargento José Félix López, más conocida como Puentesiño.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy