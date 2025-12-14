Camboya suspende viajes terrestres en frontera con Tailandia mientras continúan combates

El Ministerio de Interior camboyano anunció en un comunicado que el Gobierno "ha decidido suspender por completo todos los movimientos de entrada y salida en todos los cruces fronterizos entre Camboya y Tailandia, con efecto inmediato y hasta nuevo aviso".

La decisión, según Nom Pen, busca proteger a los civiles -entre ellos extranjeros de varias nacionalidades que no han podido cruzar hacia Tailandia- de los riesgos asociados a los enfrentamientos militares, que en la última semana han incluido el uso de aeronaves y cohetes a lo largo de la frontera, de unos 820 kilómetros.

Camboya pidió a sus ciudadanos que viven en Tailandia y a los tailandeses que esperaban retornar a su país mantenerse donde están "hasta que se aplique plenamente el alto el fuego", después de que Bangkok se negase a anunciar un cese de hostilidades pese la mediación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Tailandia, por su parte, ha manifestado su preocupación por esta decisión de Nom Pen, especialmente porque esperaba el sábado el retorno de cerca de 7.000 tailandeses que aguardan desde hace días en la frontera para ingresar a su país y que ahora tienen prohibido cruzar por vía terrestre.

"Estas acciones violan numerosas disposiciones del derecho internacional que, por nuestra parte, Tailandia respeta. Les aseguro que los camboyanos y otros ciudadanos extranjeros que viven en Tailandia recibirán asistencia de conformidad con el derecho internacional", dijo hoy en rueda de prensa el portavoz adjunto de la Cancillería tailandesa, Maratee Nalita Andamo.

En una declaración posterior, Bangkok dijo que prepara vuelos de repatriación desde Siem Reap, con un estimado de 1.000 plazas diarias, para facilitar el retorno de los tailandeses varados.

Entretanto, los combates se mantienen activos en varios puntos y ya han provocado el desplazamiento de más de 600.000 personas en provincias fronterizas de ambos países, algunas de las cuales se rigen estos días por toques de queda nocturnos ordenados por los militares.

Tailandia computa hasta ahora siete civiles y 15 soldados muertos en medio de la escalada, mientras Camboya reporta 11 civiles fallecidos y no informa de bajas en las filas militares.

Ambas naciones -que en julio mantuvieron enfrentamientos similares durante cinco días que se saldaron con medio centenar de muertos- se disputan la soberanía de varios territorios situados en la frontera, cartografiada por Francia en 1907, cuando Camboya formaba parte de la Indochina francesa.

Trump, que medió para lograr los acuerdos de paz firmados en octubre en Malasia, anunció el viernes, después de conversar por teléfono con los líderes de Tailandia y Camboya, un alto el fuego que no se ha cumplido.