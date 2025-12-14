El papa insta a conceder indultos durante la misa del Jubileo dedicado a los presos

El pontífice estadounidense recordó que para el Jubileo que concluirá el próximo 6 de enero, el papa Francisco pidió que se "concedieran también formas de amnistía o de condonación de la pena orientadas a ayudar a las personas para que recuperen la confianza en sí mismas y en la sociedad y a todos ofrecerles oportunidades reales de reinserción".

"Confío en que en muchos países se dé cumplimiento a su deseo. El Jubileo, como sabemos, en su origen bíblico era precisamente un año de gracia en el que, de muchas maneras, a todos se les ofrecía la posibilidad de empezar de nuevo", pidió en este último gran evento del Año Santo.

Ante miles de personas, entre ellas muchos presos que han obtenido permisos para participar en este Jubileo, el papa llamó a: "¡Que nadie se pierda! ¡Que todos se salven!".

"Es verdad, la cárcel es un entorno difícil y hasta las mejores intenciones pueden encontrar muchos obstáculos. Precisamente por eso, no hay que cansarse, desanimarse o retroceder, sino seguir adelante con tenacidad, valentía y espíritu de colaboración", agregó.

Y explicó que " De hecho, son muchos los que aún no comprenden que hay que levantarse de toda caída, que ningún ser humano coincide con lo que ha hecho y que la justicia es siempre un proceso de reparación y reconciliación.

También a afrontar problemas como "el hacinamiento, en el compromiso aún insuficiente para garantizar programas educativos estables de recuperación y oportunidades de trabajo".

"Y no olvidemos, a nivel más personal, el peso del pasado, las heridas que hay que curar en el cuerpo y en el corazón, las desilusiones, la infinita paciencia que se necesita, consigo mismo y con los demás, cuando se emprenden caminos de conversión, y la tentación de rendirse o de no perdonar más".

Desde España, organizados por el departamento de Pastoral Penitenciaria de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y la Promoción Humana, ha participado una delegación compuesta por 122 miembros. Entre ellos 32 reclusos, 14 capellanes, 3 obispos, 49 voluntarios, 21 funcionarios y 3 ex-reclusos, provenientes de 10 prisiones de todo el país.