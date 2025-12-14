El papa pide el cese de la violencia y el respeto del acuerdo de paz en RD Congo

"Sigo con gran preocupación la reanudación de los enfrentamientos en la parte oriental de la República Democrática del Congo, al tiempo que expreso mi solidaridad con la población y exhorto a las partes en conflicto a que cesen toda forma de violencia y busquen un diálogo constructivo en el respeto de los procesos de paz en curso", dijo el pontífice estadounidense.

En las últimas semanas se ha reavivado el conflicto en el este del país tras la última ofensiva del rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), apoyado por la vecina Ruanda.

La ofensiva rebelde en esta región rica en minerales ocurre después de que los presidentes congoleño, Felix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaran el pasado día 4 en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo de EE.UU., Donald Trump. Desde entonces, Kinsasa y Kigali se han acusado mutuamente de violar el acuerdo de paz.

La firma del acuerdo de Washington se suma a los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que el pasado 15 de noviembre rubricaron en Doha un acuerdo marco para avanzar hacia el fin del conflicto.

La crisis en el este congoleño se agravó a finales del pasado enero, cuando el M23 tomó el control de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte; y semanas después de Bukavu.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la MONUSCO.