Netanyahu dice fin primera fase alto fuego "se acerca" pero Israel decidirá "las acciones"

"Nos acercamos al final de la primera fase (...) Nuestra política se mantendrá firme e independiente. Nosotros decidimos las acciones, decidimos las respuestas. Nosotros decidimos qué se debe hacer para garantizar la seguridad de Israel y la seguridad de los soldados israelíes", dijo Netanyahu en un comunicado.

En esta segunda fase está previsto que se aborde el desarme del grupo islamista palestino Hamás, la puesta en marcha de un gobierno tecnócrata de transición para la Franja, la llegada de una fuerza internacional de estabilización y el hipotético repliegue de Israel, que controla ahora más de un 50 % de Gaza, entre otros puntos del acuerdo.

"Nuestra política es clara: no toleraremos una violación sistemática del acuerdo de alto el fuego, al que Hamás se ha comprometido en virtud del plan. Cualquiera que intente enviar, dirigir u organizar el terror contra nosotros, está en la mira", recalcó hoy Netanyahu.

El Ejército de Israel ha matado en los dos primeros meses de alto el fuego en la Franja de Gaza al menos a 380 palestinos y ha causado heridas a otros 992, según recuentos del Ministerio de Sanidad gazatí.

Durante estos dos meses, además, Israel han estado demoliendo prácticamente a diario edificios y viviendas, especialmente en las zonas que quedan dentro de la conocida como linea amarilla, el punto al que se han replegado las tropas israelíes dentro de la Franja de Gaza, como parte de la primera fase del acuerdo de alto el fuego, y al que los civiles gazatíes tienen prohibido ir.

Hamás también acusa a Israel de violar diariamente el acuerdo de alto el fuego, causando decenas de muertes de civiles.

El Ejército israelí, por su parte, califica estas "bajas" como de "supuestos terroristas" porque, de acuerdo a su relato, tratan de violar la línea amarilla, pero la población gazatí recrimina que ésta no está bien indicada y que su perímetro y delimitación varían constantemente.

Los principales organismos de derechos humanos ven poco probable que Israel retire de Gaza todas sus tropas teniendo en cuenta que el Gobierno de Netanyahu siempre se ha opuesto a ello argumentando que es la única manera que tiene de garantizar la seguridad de la comunidades fronterizas con el enclave.

En total, desde que Israel empezara su ofensiva en Gaza tras los ataques de Hamás de octubre de 2023, más de 70.600 palestinos han sido asesinados y más de 171.095 han resultado heridos, según Sanidad, en una ofensiva considerada de genocidio por diferentes ONG y relatores internacionales.