Actor y director Rob Reiner y su esposa Michele Singer son encontrados muertos en EE.UU.

De acuerdo con la publicación, que señaló que las muertes fueron confirmadas por los medios TMZ y People, son investigadas como homicidio, según el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Reiner es hijo del escritor, director y comediante Carl Reiner.

Además, ganador de premios Emmy al mejor actor de reparto en una comedia en 1974 y 1978.

De acuerdo con la biografía publicada en la página de IMDB, Rob Reiner nació el 6 de marzo de 1947 en El Bronx, Nueva York, EE.UU.., y ha estado casado con Michele Singer desde 1989.

Conocido por All in the Family (1971), This is Spinal Tap (1984) y El lobo de Wall Street (2013).

Y como director, una de sus películas emblemáticas, ´When Harry Met Sally...´.