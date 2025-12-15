Albanese visita en el hospital a Ahmed al Ahmed, "héroe australiano" del tiroteo de Sídney

Albanese señaló a los medios tras el encuentro que fue un "gran honor" reunirse con Ahmed, quien le relató cómo decidió actuar al presenciar el tiroteo durante una celebración judía en la playa de Bondi, una de las más concurridas y turísticas del país, que dejó al menos 16 muertos.

"Es un verdadero héroe australiano. Es muy humilde y explicó el proceso de pensamiento que tuvo cuando vio cómo se desarrollaban las atrocidades", afirmó el jefe del Gobierno.

Según explicó el primer ministro, Ahmed se encontraba en la playa de Bondi con amigos e intentaba comprar un café cuando comenzó el tiroteo. "Decidió tomar acción y su valentía es una inspiración para todos los australianos", subrayó Albanese.

El mandatario indicó además que durante su visita al hospital también se vio con los padres de Ahmed. "Son padres orgullosos", concluyó.

El hombre, de 42 años, fue alabado por autoridades y medios tras desarmar a uno de los autores del atentado y se recupera en un hospital del sur de Sídney tras recibir disparos en el brazo y la mano.

Ahmed se escondió el domingo detrás de unos vehículos para sorprender a uno de los asaltantes y forcejear con él hasta quitarle con sus propias manos el rifle con el que disparaba.

El tiroteo se produjo sobre las 18:40 hora local (7:40 GMT) del domingo, cuando dos hombres, padre e hijo, abrieron fuego con rifles contra la multitud congregada en el parque Archer, junto a la popular playa de Bondi.

En el enclave se celebraba un acto por el inicio de la festividad judía de Janucá al que asistían cerca de un millar de personas.

Tras los primeros disparos, la Policía acudió rápidamente al lugar y se produjo un intercambio de fuego en el que dos agentes resultaron heridos.

El padre, de 50 años, murió tras ser abatido por la Policía, mientras que el hijo, de 24 años, fue trasladado al hospital bajo custodia policial con heridas críticas, aunque estables, y permanece en coma.

Catorce personas murieron en el lugar de los hechos y otras dos fallecieron posteriormente en el hospital, con edades comprendidas entre los 10 y los 87 años. Entre ellas figuran una niña de 10 años, un rabino nacido en Reino Unido, un oficial de policía retirado, un superviviente del Holocausto y un ciudadano francés.