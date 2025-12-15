China sanciona a un ex alto cargo militar japonés por "conspiración" en Taiwán

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China subrayó que Iwasaki, quien fue nombrado asesor externo del Gobierno de Taipéi en marzo pasado, vulneró "gravemente" el 'principio de una sola China' e interfirió "seriamente" en los asuntos internos de Pekín, "perjudicando gravemente la soberanía y la integridad territorial" del gigante asiático.

Las sanciones, en vigor desde este 15 de diciembre, incluyen la congelación de los bienes muebles, inmuebles y de cualquier otro tipo de activo de Iwasaki en territorio chino, así como la prohibición a organizaciones e individuos dentro del país de llevar a cabo con él transacciones, cooperaciones u otras actividades de naturaleza similar.

También contemplan la denegación de visado y la prohibición de entrada en China y en las regiones semiautónomas de Hong Kong y Macao.

Iwasaki, general retirado de 72 años, ejerció como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas de Autodefensa de Japón entre enero de 2012 y octubre de 2014, y después continuó trabajando como asesor político del Ministerio de Defensa de su país, de acuerdo al diario nipón Asahi Shimbun.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En marzo pasado, este medio informó de que Iwasaki había sido nombrado asesor externo por parte del Yuan Ejecutivo (Gobierno) de Taiwán por un período de un año y que el puesto era de carácter no remunerado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Posteriormente, un miembro del Ejecutivo taiwanés ratificó la designación a la agencia isleña de noticias CNA, afirmando que el Gobierno daba la bienvenida a cualquier "recomendación de políticas que sean beneficiosas para el desarrollo de Taiwán", sin ofrecer más detalles al respecto.

Según el Asahi Shimbun, es "inusual" que un ex alto cargo del Ejército japonés ejerza un puesto de asesor en Taiwán, territorio con el que Tokio no mantiene vínculos diplomáticos formales.

Esta batería de sanciones se anunció en pleno recrudecimiento de las relaciones entre China y Japón, después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmara el mes pasado que un eventual ataque chino contra Taiwán podría situar a Japón en una "situación de crisis" y justificar una intervención de sus Fuerzas de Autodefensa.

Pekín calificó esas palabras de "extremadamente graves" y respondió con varias medidas de presión económica y cultural, entre ellas avisos de viaje a Japón, restricciones a productos del mar japoneses y críticas al despliegue previsto de sistemas antimisiles en las islas Nansei.