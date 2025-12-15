Modi viaja a Jordania, Etiopía y Omán en una gira marcada por la tensión en Oriente Medio

Durante su estancia en la capital jordana, Modi se reunirá con el rey Abdalá II, quien extendió la invitación al líder indio, así como con el primer ministro Jafar Hassan y el príncipe heredero, Hussein bin Abdalá II, según confirmó el propio Modi en un comunicado.

La visita a Jordania se produce en un contexto de tensión regional, marcado por la guerra en Gaza, la inestabilidad en Siria y el deterioro de la seguridad en el mar Rojo, una de las principales arterias del comercio marítimo mundial y vital para las exportaciones indias hacia Europa.

Jordania mantiene una relación estrecha con la India en sectores como los fertilizantes, los fosfatos, la defensa y la formación militar, además de servir como punto de diálogo de Nueva Delhi con el mundo árabe, al que India considera un interlocutor clave para la estabilidad regional.

Tras su paso por Jordania, Modi viajará a Etiopía por invitación del primer ministro Abiy Ahmed Ali, en lo que será su primera visita oficial al país africano y donde tiene previsto mantener encuentros bilaterales y dirigirse a una sesión conjunta del Parlamento etíope.

Addis Abeba es además la sede de la Unión Africana, integrada como miembro permanente del G20 durante la presidencia india en 2023, en una decisión impulsada por Nueva Delhi.

La gira concluirá en Omán, uno de los socios energéticos y de seguridad más estables de la India en el golfo Pérsico, en un contexto de incertidumbre sobre las rutas marítimas y de creciente importancia del océano Índico para la economía india.

En un mensaje previo a su salida, el primer ministro afirmó que Jordania, Etiopía y Omán son "socios valiosos" con los que la India mantiene vínculos civilizatorios antiguos y una cooperación bilateral en expansión.