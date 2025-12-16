El Supremo condena a los últimos cinco reos de la trama golpista liderada por Bolsonaro

La audiencia celebrada en la Primera Sala del Supremo fue la última del proceso referido a la conspiración que, según concluyó el tribunal, el líder de la ultraderecha urdió para intentar conservar el poder tras ser derrotado en las urnas por el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en las elecciones de octubre de 2022.

En total, y con diversos grados de participación, la corte halló culpables de ese complot a 29 de los 31 acusados, contra los que dictó penas de entre uno y 27 años de cárcel.

Sumadas las condenas de este proceso, que incluyó al propio expresidente, varios exministros y antiguos jefes de las Fuerzas Armadas, superan los 400 años de prisión.

La más alta fue precisamente para Bolsonaro, a quien la corte consideró como "líder" de ese complot, que comenzó incluso antes de las elecciones de 2022 y tuvo como corolario el violento asalto a las sedes de los tres poderes del Estado del 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula.

Entre los reos condenados este martes, en la trama golpista tuvo una especial relevancia Filipe Martins, activista de extrema derecha muy cercano a Bolsonaro, que se desempeñó como asesor de Asuntos Internacionales de la Presidencia entre 2019 y 2022 y fue condenado a 21 años.

Martins era considerado uno de los principales nexos entre los radicales brasileños y la ultraderecha estadounidense, en especial con Steve Bannon, antiguo colaborador del presidente Donald Trump, y según la corte fue uno de los redactores de un proyecto de decreto que Bolsonaro no llegó a firmar pero proponía anular las elecciones.

El texto, descubierto en la investigación, también ordenaba una intervención de la Justicia electoral y la detención de varios magistrados, entre ellos el juez Alexandre de Moraes, que a la postre se convirtió en relator de esta causa por golpismo.

Este martes también fue declarado culpable y condenado a 26 años el general de la reserva del Ejército Mario Fernandes, acusado de tejer un plan para asesinar a Lula, al ahora vicepresidente, Geraldo Alkmin, y al propio juez de Moraes, quien en la época dirigía el tribunal electoral.

Los otros reos condenados este martes son el coronel Marcelo Costa Câmara (21 años), el exdirector de la Policía de Carreteras Silvinei Vasques (24 años) y la exjefa de Inteligencia del Ministerio de Justicia Marília Ferreira de Alencar (8 años).

Según la Fiscalía General, que actuó como parte acusadora, todos tuvieron algún tipo de responsabilidad en la conspiración y sus penas fueron fijadas en función del grado de participación de cada uno.

La sentencia contra Bolsonaro fue declarada firme el pasado 25 de noviembre, cuando el expresidente comenzó a cumplir la pena en unas dependencias de la Policía Federal en las que llevaba varios días recluido.

Bolsonaro ya estaba en prisión domiciliaria por haber violado una serie de medidas cautelares impuestas en el marco del proceso y fue transferido a la Policía Federal después de que intentó dañar una tobillera electrónica que era parte de esas restricciones.

Frente a esa condena, la extrema derecha, que junto con partidos de centro domina el Parlamento, promueve un proyecto de ley en el que se propone reducir las penas, que ha sido aprobado por la Cámara de Diputados, pero encuentra una fuerte resistencia en el Senado.