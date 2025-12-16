Georgia condiciona normalización con Rusia a reconocimiento de su integridad territorial

"Naturalmente somos partidarios de normalizar las relaciones con Rusia, pero la condición para que esto suceda es que Rusia reconozca la integridad territorial de Georgia", afirmó este martes a la prensa local el presidente del Parlamento georgiano, Shalva Papuashvili.

El jefe del legislativo comentó así declaraciones recientes del director del Departamento de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) de la Cancillería rusa, Mijaíl Kalugin, quien afirmó que Moscú está enfocada en normalizar relaciones con Tiflis.

Papuashvili recalcó que "las relaciones se restablecerán en cuanto Rusia reconozca la integridad territorial de Georgia, y Rusia es muy clara al respecto".

Tiflis, que acusa a Rusia de ocupar la quinta parte de su territorio, rompió las relaciones diplomáticas con Moscú tras el reconocimiento de la independencia de las regiones de Abjasia y Osetia del Sur tras la guerra de 2008, aunque mantiene los contactos económicos y diplomáticos.

Además de Rusia, estas regiones separatistas fueron reconocidas por Nicaragua, Venezuela, Siria y Nauru.