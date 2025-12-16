Manila confirma que los presuntos asaltantes de Sídney pasaron noviembre en Filipinas

"Sajid Akram, de 50 años, ciudadano indio (residente australiano), y Naveed Akram, de 24 años, ciudadano australiano, llegaron juntos a Filipinas el 1 de noviembre de 2025 desde Sídney", indicó el BI.

Los hombres, padre e hijo, registraron su estadía en la ciudad de Davao, capital de la isla de Mindanao, donde actúan varios grupos afines al Estado Islámico, según ha denunciado en varias ocasiones el Ejército de Filipinas. La ciudad de Marawi, en el sur de Mindanao, fue tomada por células del EI durante meses en 2017.

En una breve declaración, el BI agregó que los presuntos atacantes salieron del país el 28 de noviembre con destino a Sídney, donde el domingo dispararon contra la multitud que celebraba el primer día de Janucá, matando a 15 personas e hiriendo a cerca de 40, algunas de ellas en estado crítico.

El mayor murió durante la operación policial, mientras que Naveed Akram se encuentra en estado de coma tras ser herido el día del atentado.

Las autoridades australianas informaron de que en el vehículo del joven fueron halladas dos banderas del Estado Islámico de fabricación casera, así como artefactos explosivos improvisados.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó este martes que el atentado terrorista estuvo motivado por la ideología del Estado Islámico (EI), un extremismo "de odio", y subrayó que, según la información preliminar, los autores actuaron solos.

El mandatario, en declaraciones a la cadena pública ABC, calificó el ataque como un acto "meticuloso, calculado y a sangre fría", que ha conmocionado al país y golpeado uno de los lugares más emblemáticos de Australia. "No es quienes somos como nación. Somos un país que abraza la tolerancia y el respeto", señaló.

Albanese confirmó que Naveed Akram fue investigado en 2019 por posibles vínculos con el Estado Islámico, aunque entonces no se le consideró una amenaza activa. El padre, Sajid, también había sido entrevistado entonces, según el mandatario.

Según medios australianos, ambos habrían recibido entrenamiento militar en Filipinas, algo que Manila no ha confirmado hasta ahora.