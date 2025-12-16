Parlamento Europeo aprueba salvaguardas para avanzar con el acuerdo con Mercosur

Las disposiciones de salvaguarda fueron aprobadas por una amplia mayoría y buscan crear un mecanismo para supervisar el impacto del acuerdo en productos sensibles como la carne vacuna, de aves y el azúcar, una vez ratificado el acuerdo comercial Mercosur-UE.

También abren la puerta a aplicar aranceles en caso de desestabilización del mercado.

Pese a estas medidas, es probable que Francia, uno de los países más reacios, no dé su visto bueno.

Rechazo de sindicatos

Los sindicatos agrícolas europeos siguen estando totalmente en contra de este acuerdo comercial con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay y prevén una manifestación el jueves en Bruselas.

Este tratado favorecería las exportaciones europeas de automóviles, maquinaria, vinos y licores.

A cambio, facilitaría la entrada en Europa de carne, azúcar, arroz, miel o soja sudamericanos, lo que alarma a los sectores afectados.

Pedido de postergación

El gobierno francés solicitó a la Unión Europea retrasar la firma del pacto comercial, que Bruselas querría rubricar el próximo sábado en Brasil.

La protección anunciada el martes por el Parlamento Europeo es más fuerte que la aprobada por los Estados miembros.

Los eurodiputados quieren que la Comisión Europea intervenga si el precio de un producto del Mercosur es al menos un 5% inferior al de la misma mercancía en la UE y si el volumen de importaciones exentas de arancel aumenta más de un 5%. La propuesta inicial fijaba estos umbrales en el 10%.

Ahora, Estados y Parlamento Europeo intentarán encontrar un compromiso sobre este aspecto.

Cumbre en Brasil

Úrsula von der Leyen espera poder firmar el tratado de libre comercio durante la cumbre del Mercosur el sábado en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu. Pero la presidenta de la Comisión necesita previamente el visto bueno de los Estados miembros.

Francia pide posponer la votación hasta 2026. Alemania, por el contrario, ha llamado a firmar el tratado esta semana.

Todo dependerá de Italia, que en los últimos meses ha mostrado señales contradictorias. La jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, “tiene las llaves” de este asunto, comentó un diplomático europeo que pidió el anonimato.