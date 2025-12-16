Sheinbaum critica que Kast reivindique el "régimen dictatorial" de Pinochet en Chile

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, Sheinbaum subrayó que el resultado electoral en Chile debe ser respetado por tratarse de una decisión democrática del pueblo chileno, aunque expresó preocupación por las expresiones públicas de reconocimiento del dictador por parte del presidente electo chileno.

“Más allá de que ganó democráticamente y fue reconocido por todas las fuerzas políticas, lo que llama la atención es su reconocimiento a Pinochet”, señaló.

La mandataria recordó que Chile vivió en 1973 un golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende, electo democráticamente, hecho que dio paso a una dictadura caracterizada por la represión, el asesinato y la desaparición de opositores políticos.

“Fue un régimen absolutamente autoritario, dictatorial, que duró muchos años”, afirmó al evocar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante ese periodo.

Sheinbaum enfatizó que, más allá de los debates sobre modelos económicos, lo central es no justificar el autoritarismo.

“No se puede reivindicar, desde mi perspectiva, a regímenes autoritarios que se caracterizan por el exterminio de quien actúa o piensa distinto”, sostuvo.

La presidenta también rechazó paralelismos que equiparan los vaivenes democráticos con simples “péndulos” ideológicos.

A su juicio, no es lo mismo una alternancia política que la validación de experiencias históricas marcadas por el autoritarismo y la violencia de Estado.

Kast, exdiputado de 59 años, ganó el domingo ampliamente las elecciones en el país suramericano y superó por casi 17 puntos a la izquierdista Jeannette Jara, que obtuvo el 41,83 %.

En su reflexión, Sheinbaum recordó que México mantuvo una política exterior solidaria durante las dictaduras del Cono Sur, al recibir a miles de exiliados chilenos, argentinos y uruguayos, quienes —dijo— contribuyeron de manera decisiva al desarrollo académico y científico del país.

Sheinbaum expresó su expectativa de que el nuevo Gobierno chileno actúe de manera democrática, al tiempo que subrayó la importancia de que las nuevas generaciones conozcan lo ocurrido en América Latina durante los años de los golpes de Estado y las dictaduras militares del siglo pasado.