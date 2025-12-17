“Alemania está a favor del acuerdo con Mercosur”, dice embajador

Alemania apoya el acuerdo de asociación Mercosur-UE. Sentó postura clara sobre ello. ¿Qué futuro le ve a esta alianza?

- Alemania está muy en favor de este acuerdo. Queremos reforzar nuestras relaciones con el Mercosur. Esperamos que entre en vigor lo más rápido posible. Paraguay es un país muy competitivo con sus productos agrícolas, tiene el crecimiento económico más alto en la región y entonces busca nuevos mercados y Europa es un buen mercado, y Alemania en particulares un mercado que está interesado en productos agrícolas de alta calidad.

Entonces es muy interesante para Paraguay, y para Alemania -que es una de las potencias comerciales más fuertes en el mundo, buscando siempre nuevos mercados. La perspectiva a futuro puede ser muy positivo para los dos lados.

Con voces a favor y en contra de la globalización, ¿cómo está reconfigurando Alemania sus redes comerciales globales?

-Alemania está muy a favor de un intercambio comercial libre. Somos un país con una economía para la cual la exportación es muy importante, entonces estamos a favor de un sistema internacional basado sobre un comercio libre. Estamos a favor de un sistema de relaciones internacionales basado en el derecho internacional.

En una situación donde la paz en Europa está amenazada por la agresión de Rusia, esto es cada vez más importante y las relaciones con países amigos como aquí en América Latina son clave.

Paraguay siempre ha apoyado también un sistema internacional basado sobre el derecho internacional y eso es muy importante.

Ante un orden internacional polarizado, en el que grandes potencias y regionales buscan protagonismo, ¿cómo concibe Alemania su propio papel?

-Para Alemania, la seguridad, la libertad y la prosperidad son los tres pilares de nuestras relaciones internacionales. Por ello, buscamos reforzar las relaciones con nuestros aliados, con los países con los cuales tenemos relaciones de amistad y América Latina, así como Paraguay tienen una importancia clave.

Entonces, estos acuerdos de libre comercio son de gran relevancia para nosotros. Estamos muy a favor y por esto es relevante esta asociación entre Mercosur y la Unión Europea.

¿Cuáles son las prioridades de trabajo conjunto?

-Nuestras prioridades son las relaciones políticas, económicas y culturales. En estas tres áreas tenemos mucho potencial porque en el área política existen muchos valores compartidos por nuestros países. En el área económica, Paraguay es el país más dinámico en la región que busca abrirse a nuevos mercados y Alemania es la economía más fuerte en Europa con alta tecnología.

La Cámara de Comercio paraguayo-alemana -aquí en Asunción es la más grande de las cámaras europeas. En el área cultural, como es bien conocido, Alemania tiene una presencia bastante importante, con alemanes y descendientes de alemanes. Tenemos, además, muchas instituciones culturales en el país, entonces sobre eso podemos trabajar para reforzar todavía más esas relaciones.

Junto a una organización local promueven la construcción de la bicisenda más larga de la región. ¿Podría detallar qué participación tendrá su misión diplomática en esta obra?

- Es un proyecto muy positivo y muy prometedor. Si bien nuestra contribución es pequeña, más bien simbólica, queremos apoyar la construcción de una parte de la bicisenda en el primer trecho con la señalización y un parador. Pensamos que beneficiará a mucha gente. En Alemania tenemos muy buenas experiencias usando la bicicleta como medio de transporte y tiene una importancia enorme en las grandes ciudades.

Además, es mejor para la salud utilizar la bicicleta. Aquí se ven esfuerzos. El espacio de la Costanera que está estupendo. Hay mucho potencial y este proyecto es muy prometedor. Por ello queremos hacer esta pequeña contribución.

Más allá de los asuntos tradicionales de cooperación, ¿Identifica algún ámbito emergente o de innovación?

-Hay muchas áreas, mucho potencial. Y en general son las empresas que tienen que buscar por su propia cuenta lo que les interesa, pero nuestra experiencia es que, por ejemplo, la energía verde y el hidrógeno verde son áreas donde empresas alemanas están bastante interesadas. Para el futuro es un ámbito posible de inversión o de intercambio, pero hay mucho más y con el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, que esperamos entre en vigencia pronto, aumentará ese potencial.

La formación de capital humano es crucial para el desarrollo en países como Paraguay. ¿De qué manera Alemania planea fortalecer estos intercambios?

-Contamos con varias iniciativas que me parecen importantes, como por ejemplo la formación profesional. Es algo que en Alemania es muy importante y tenemos mucha experiencia.

Aquí la Cámara de Comercio e Industria paraguayo-alemana, por ejemplo, está activa en ese ámbito y cuenta con programas para la formación de formadores en formación profesional. Alemania necesita trabajadores bien calificados, por ejemplo, para el área de salud y de enfermería.

El Instituto Cultural Paraguayo Alemán tiene programas para la enseñanza del idioma, un área también que consideramos clave. A esto se suman las escuelas, unas catorce, que reciben apoyo para la enseñanza del idioma alemán. El Colegio Goethe es una institución muy renombrada.

También, a través del servicio alemán de intercambio académico (DAAD) se ofrecen clases de alemán en la Universidad Nacional de Asunción y se viene fortaleciendo la licenciatura en alemán del Instituto Superior de Lenguas para contar con más profesores de alemán. Además tenemos becas para estudiar en Alemania..