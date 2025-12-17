El sector turístico de Jamaica está recuperado al 71 % tras el paso del huracán Melissa

El sector cerró tras el paso del huracán, de categoría cinco, que tocó tierra el 28 de octubre pasado y dejó numerosos hoteles e infraestructura dañados a lo largo de las costas oeste y norte de la isla.

Bartlett señaló que, si bien algunos hoteles aún no están completamente preparados para su ocupación habitual, todos los lugares de interés turístico están listos, al igual que los tres aeropuertos del país, según un comunicado gubernamental.

Por ejemplo, la cadena Riu Hotels & Resorts informó en noviembre que prevé reabrir antes de finalizar el año sus siete hoteles en Jamaica, una vez concluidas las labores de recuperación tras el paso del huracán Melissa.

"Sabemos que hemos perdido algunas cosas, pero lo que tenemos es tan fuerte y poderoso que podemos decirle al mundo: 'Vengan a Jamaica, estamos listos para ustedes", declaró Bartlett.

El ministro señaló también que el sector turístico de Jamaica ha atraído la atención de las aerolíneas, que ya han indicado sus planes de comenzar a ofrecer vuelos semanales al destino.

Entre estas citó que Copa Airlines está aumentando sus frecuencias y habrá diez vuelos semanales a Montego Bay y cinco vuelos a Kingston.

Bartlett informó que, entre el 11 y el 14 de diciembre, un total de 20.800 turistas llegaron a Jamaica, y que en las últimas cinco semanas más de 300.000 turistas ingresaron al país en cruceros o avión.

El sector turístico es vital para la economía de Jamaica, ya que supone la principal fuente de ingresos por divisas del país.

Antes del huracán, el Gobierno esperaba que la industria turística creciera un 7 % esta temporada de invierno y se preparaba para recibir a unos 4,3 millones de visitantes.

Melissa causó en Jamaica al menos 45 muertos y catastróficos daños, valorados preliminarmente en unos 9.000 millones de dólares.