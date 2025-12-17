Fiscalía investiga fuga de dos brasileños de una cárcel de máxima seguridad en Bolivia

Wálter Lora, uno de los fiscales del caso, informó este miércoles que inició la "investigación preliminar" por el delito de evasión en contra de los ciudadanos brasileños Oscar Junio Terra Días de Floriano y Jangledson de Olivera.

La Policía dio a conocer que la fuga de ambos presos se registró a las 3:00 hora local (7:00 GMT) de este miércoles del penal de Chonchocoro, ubicado en el municipio de Viacha, a 30 kilómetros de la ciudad de La Paz.

"Ambos presentan antecedentes por hechos violentos graves, razón por la cual la búsqueda ha sido catalogada de prioridad máxima. Se ha activado de forma inmediata los protocolos de recaptura y coordinación institucional con otras unidades especialidades de la Policía Boliviana, así como la Policía Federal, Civil y Militar de Brasil", dijo el director de Seguridad Penitenciaria, Juan Carlos Revollo.

De Olivera es integrante del Comando Vermelho, organización criminal dedicada principalmente al narcotráfico, y tiene antecedentes por asesinato, financiamiento de organizaciones criminales y narcotráfico.

El hombre también fue recapturado hace un mes en la frontera con Brasil y derivado de nuevo a Chonchocoro.

Mientras que Terra estaba recluido desde abril de 2024 en la cárcel de Palmasola, en la región oriental de Santa Cruz, vinculado a varios asesinatos, pero hace pocos días fue trasladado al penal de Chonchocoro.

La Policía informó que ambos presos utilizaron una escalera para trepar uno de los muros de la cárcel y se estableció que "hubo forcejeo de puertas".

Rodrigo Condarco, otro de los fiscales que investiga la fuga, dijo que se aprehendió a un policía que estaba a cargo de vigilar el sector de reclusión de ambos reos, y se arrestó a otros cinco agentes, entre ellos el director de la cárcel, para "fines investigativos".

El director de Seguridad Penitenciaria informó que se puso en marcha el 'Plan Z', que implica el despliegue de personal en "puntos estratégicos" de La Paz, para realizar operativos fijos y móviles, patrullajes y la verificación de identidad en carreteras, terminales y en las vías de salida y de ingreso.

La Policía difundió las fotografías y las características de los dos presos, y pidió a la población que colabore en dar cualquier información "sobre la posible presencia o movimiento" de los buscados.