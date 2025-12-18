China dice que EE.UU. envía una "señal errónea" con el plan para vender armas a Taiwán

EE.UU. "ha anunciado de forma pública un plan de venta de armas avanzadas a Taiwán de enorme cuantía", lo que "daña gravemente la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de China", declaró el portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun en una rueda de prensa.

Estas operaciones "socavan gravemente la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán", aseveró.

"Las fuerzas separatistas intentan buscar la secesión mediante las armas y rechazar la reunificación por la vía militar, despilfarrando el dinero ganado con el sudor del pueblo y tratando de convertir Taiwán en un 'polvorín'", agregó Guo, para quien eso "no puede cambiar el destino inevitable del fracaso de la independencia" y solo "acelerará el avance hacia una situación peligrosa" en el estrecho de Taiwán.

El portavoz acusó asimismo a Washington de "ayudar a la independencia mediante las armas" y de intentar "utilizar a Taiwán para contener a China", una estrategia que, según Guo, "fracasará".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En su intervención, Guo subrayó que la cuestión de Taiwán es "el núcleo de los intereses fundamentales de China" y "la primera línea roja que no puede cruzarse" en las relaciones entre Pekín y Washington.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Guo concluyó señalando que China "adoptará medidas firmes y contundentes" para defender su soberanía, su seguridad y su integridad territorial.

El ministerio de Defensa Nacional de Taiwán indicó previamente que la notificación estadounidense al Congreso constituye un paso procedimental previo y obligatorio antes de que las ventas puedan materializarse.

Los paquetes incluyen sistemas y equipos destinados a reforzar la preparación operativa del Ejército isleño, así como repuestos y programas de mantenimiento de material ya en servicio.

El ministerio añadió que parte de estas compras están vinculadas a un presupuesto especial, un plan que aún debe ser aprobado por el Parlamento isleño, donde la oposición mantiene reservas sobre su financiación.

EE.UU. es el principal proveedor de armas de Taiwán, gobernada de forma autónoma desde 1949, aunque no mantiene relaciones diplomáticas oficiales con la isla.

Pekín considera Taiwán una "parte inalienable" de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para lograr la "reunificación".