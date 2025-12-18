Detienen a 7 hombres en Sídney por presunto extremismo islamista y posible plan violento

Según explicó el subcomisionado de la Policía de Nueva Gales del Sur, David Hudson, los arrestados habían viajado desde el estado de Victoria y fueron interceptados el jueves tras una operación en la que participaron unidades tácticas fuertemente armadas.

Durante el operativo, la policía embistió dos vehículos en los que se desplazaban los sospechosos.

Hudson señaló que existe "alguna indicación" de que Bondi podría haber sido uno de los lugares que el grupo tenía previsto visitar, aunque precisó que, por el momento, no hay pruebas de una intención concreta. "Creemos en esta fase que los hombres mantienen vínculos con una ideología islamista extremista", afirmó en declaraciones a la emisora pública australiana ABC.

La Policía indicó que el único objeto incautado fue un cuchillo y que no se hallaron armas de fuego. Los detenidos, que ya eran conocidos por las fuerzas de seguridad, permanecen bajo custodia en virtud de la legislación antiterrorista y de seguridad nacional, que permite su detención e interrogatorio durante un máximo de siete días sin que se presenten cargos.

Las autoridades subrayaron que la intervención se produjo de forma preventiva, en un contexto de máxima alerta tras el reciente atentado terrorista en la playa de Bondi, que dejó 15 víctimas mortales, más uno de los atacantes. Hudson recalcó que la decisión de actuar respondió a un umbral de riesgo "muy bajo" y a la voluntad de no asumir ningún tipo de posibilidad de amenaza.

"El operativo policial en la calle George, en Liverpool, al suroeste de Sídney, ha concluido. La policía de Operaciones Tácticas respondió a la información recibida sobre la posible planificación de un acto violento", señalaron las autoridades en la víspera sin aportar mayores detalles.

Según varios medios locales, el operativo contó con la participación de unidades tácticas equipadas con armas y vestimenta de tipo militar.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran la presencia de patrullas del escuadrón antidisturbios y a varios detenidos inmovilizados en el suelo, mientras se acordonaba la zona. El despliegue obligó al cierre preventivo de negocios cercanos, incluido un centro médico, según los medios australianos.