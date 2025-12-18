Disney+ estrena la segunda temporada de Percy Jackson, con más acción y sorpresas

En esta entrega, Percy vuelve a contar con la ayuda de Annabeth, Clarisse y su recién descubierto hermanastro cíclope Tyson en su lucha para detener a Luke, el Titán Kronos y su inminente plan para destruir el Campamento Mestizo y, en última instancia, el Olimpo.

Juntos se adentrarán en el mar de los Monstruos en busca de su mejor amigo, Grover, y de lo único que puede salvar el Campamento de los Mestizos: el Vellocino de Oro.

"Hay definitivamente mucha más acción que antes", confirmó a EFE Walker Scobell, el actor que da vida a Percy, quien en esta entrega demostrará sus dotes en la lucha y que declara estar "nervioso" por la acogida del público, ya que es consciente de lo complicado que resulta adaptar un libro a la pantalla.

"Es difícil porque evidentemente hay cambios", reseña Scobell, algo en lo que coincide Riordan, quien subraya que el equipo está "constantemente aprendiendo como traducir el libro en una serie de televisión".

Por el contrario, para Leah Jeffries, la actriz que interpreta a Annabeth, contar con los libros y su autor como base de su interpretación la ha ayudado a sentirse más confiada.

Riordan confirma en una entrevista con EFE que la nueva entrega tiene "sorpresas" incluso para aquellos que ya hayan leído los libros.

Por ejemplo, explica, los espectadores podrán ver escenas retrospectivas de las vidas de algunos protagonistas, como Luke o Annabeth, o ver en acción al personaje de Thalia.

Sobre si se ha conseguido que la adaptación de la serie sea fiel a los libros, el autor confirma que así ha sido, aunque hay aspectos que son imposibles de adaptar.

"Hay que entender que cuando coges una historia y la traduces de un formato a otro, obviamente hay cosas que tiene que cambiar", reconoce Riordan, quien explica que los lectores detectarán historias, escenas o personajes que no aparecen.

Pese a que han pasado 20 años desde que se escribieran los libros, la ficción trata temas actuales. "Era importante para mí ver cómo podía refrescar la historia y hacer que fuera un poco más moderna", explica el autor.

"Son temas que se tratan en la mitología griega, que pensamos que son muy candentes ahora mismo, pero que en realidad son simplemente temas y problemas humanos con los que nos hemos estado enfrentando miles de años", subraya Riodan.

Entre estos tópicos destacan disyuntivas como qué hacer si una sociedad se enfrenta a un mal líder, cómo actuar ante una familia abusiva, o qué decisiones tomar respecto al amor, la guerra o la venganza.

Disney+ estrenará un capítulo cada semana hasta el 21 de enero de 2026 y ya está rodando la tercera temporada de la serie.