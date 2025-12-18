Estado Islámico celebra haber inspirado el atentado en Sídney, pero no lo reivindica

En el editorial del panfleto, que se titula 'El orgullo de Sídney', la organización señaló que "aunque el Estado Islámico aún no ha tenido la oportunidad de enfrentarse directamente a los judíos, sus soldados y simpatizantes nunca han cesado en sus intentos de planear ataques contra ellos en todas partes".

Insistió en que la retórica del EI "ha incitado constantemente a ataques contra los judíos y cristianos durante sus festividades y reuniones".

"Aquí están los judíos sangrando en las calles de Australia después de que el yihadista recibiera la llamada y actuara según las recomendaciones de tener como objetivo las festividades y reuniones (...) y se lanzaron sin cubrir sus caras", se apunta en el artículo escrito en árabe.

"Convirtieron la festividad del Janucá en un funeral", apuntó la organización, que llamó "leones" a los dos atacantes.

Pese a que -según las investigaciones preliminares- las autoridades australianas creen que padre e hijo actuaron de manera independiente y que estuvieron influidos por ideología vinculada al EI, la organización terrorista únicamente ha comentado el atentado en este panfleto, que se publica cada jueves y se difunde a través de sus diferentes canales.

Esta estrategia del EI es muy similar a lo que ocurrió con el atropello masivo en Nueva Orleans (EE.UU.), en el que el autor fue inspirado por el grupo, aunque tampoco lo reivindicó.

El ataque en Sídney del pasado domingo, que se prolongó durante unos nueve minutos, causó 15 fallecidos de edades comprendidas entre los 10 y los 87 años, de los cuales 12 han sido identificados oficialmente hasta el momento.

Durante el atentado, Sajid Akram, de 50 años, origen indio y padre del otro autor, Naveed Akram, murió tras ser abatido por la Policía en el lugar de los hechos.

Ayer, la Policía australiana presentó 59 cargos contra Naveed Akram, de 24 años, incluyendo 15 por asesinato y uno por terrorismo, por su presunta implicación en el atentado contra una celebración judía ocurrido el domingo en la playa de Bondi, en la ciudad de Sídney.

El Equipo Conjunto de Lucha contra el Terrorismo de Nueva Gales del Sur (JCTT, por sus siglas en inglés) informó de que el acusado fue detenido bajo custodia policial en el hospital, donde permanece internado con heridas críticas, tras salir ayer del coma.

En noviembre viajaron al sur de Filipinas, donde operan células extremistas.