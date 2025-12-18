Ley de reducción de pena que beneficiaría a Bolsonaro supera la prueba en el Congreso

El Congreso de Brasil aprobó una ley para rebajar la pena de 27 años de cárcel del expresidente Jair Bolsonaro, en prisión desde el mes pasado por golpismo.

El texto, adoptado por el Senado tras el visto bueno de la Cámara de Diputados la semana pasada, podría reducir el tiempo efectivo de prisión de Bolsonaro a algo más de dos años.

La iniciativa beneficia al mayor líder de la derecha y la derecha brasileñas, de 70 años, condenado en septiembre por haber tratado de impedir en 2022 el acceso al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Beneficiarios

Pero también puede dar libertad condicional a más de un centenar de bolsonaristas presos por la asonada del 8 de enero de 2023 en Brasilia, una semana después de la asunción de Lula.

Votaron a favor de la rebaja 48 senadores y en contra 25.

“No era exactamente lo que queríamos, no era por lo que estábamos luchando, pero es lo que era posible en esta coyuntura” , dijo en un video el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor de Jair Bolsonaro, que lo designó candidato a las presidenciales de 2026.

¿Lula puede vetar?

Lula ha dicho que su antecesor “tiene que pagar” la condena impuesta por la corte suprema. El presidente puede vetar la ley, pero el parlamento puede votar de nuevo para retirar el veto.

El proyecto fue tramitado sorpresivamente en una semana por ambas cámaras, en una victoria para la mayoría conservadora del Congreso antes del receso navideño.

El autor del proyecto de ley, el diputado Paulinho da Força, defendió la rebaja de penas como “un gesto de reconciliación” en un país polarizado.

Prisión efectiva

Con la normativa actual, la justicia estima la duración efectiva de la prisión de Bolsonaro en unos ocho años.

La nueva ley podría reducirla a unos dos años y cuatro meses al modificar el tiempo de reclusión para varios delitos, incluido el de golpe de Estado.

“Al menos conseguimos sacar a esas personas (de la asonada) de la cárcel, que es lo más importante en este momento”, se felicitó el senador Sergio Moro, exministro de Justicia de Bolsonaro.

Su campo trató en un principio de promover una amnistía total. Decenas de miles de personas salieron a las calles el domingo para protestar contra la aprobación del texto, convocadas por sectores de izquierda.

“Farsa”

El senador centrista Renan Calheiros calificó la votación de “farsa” y abandonó la sesión después de acusar a los aliados del gobierno en el parlamento de permitir que el proyecto avanzara a cambio de apoyo a una iniciativa que aumenta la tributación de empresas como las “fintechs”.

El senador Randolfe Rodrigues, del oficialista Partido de los Trabajadores, negó la existencia del supuesto acuerdo. “Una cosa no tiene que ver con la otra”, dijo.

Bolsonaro fue hallado culpable de liderar una conspiración para desconocer el resultado de las elecciones de 2022, que perdió con Lula.

La trama golpista contemplaba incluso matar al entonces presidente electo Lula pero fracasó por falta de apoyo de altos mandos militares.

Desde finales de noviembre, Bolsonaro purga su pena en un cuarto pequeño de una dependencia policial de Brasilia.

Fue trasladado allí de manera anticipada, luego de quemar la tobillera electrónica que controlaba su prisión domiciliaria preventiva.

Sus abogados pidieron la semana pasada que el expresidente sea trasladado al hospital rápidamente para someterse a dos cirugías, una para tratar un hipo recurrente y otra para reparar una hernia inguinal.

El juez a cargo del caso, Alexandre de Moraes, pidió exámenes adicionales antes de decidir si autoriza las intervenciones.

Jair Bolsonaro fue operado en varias ocasiones debido a una puñalada que sufrió durante la campaña electoral de 2018.

El expresidente ungió hace unas semanas a Flávio Bolsonaro como su heredero para las elecciones de 2026. De su lado, Lula prevé presentarse a un cuarto mandato para la izquierda.